Festa: "Con i dog scooter ripuliremo Avellino da gesti incivili e deiezioni" Il sindaco Festa presenta il servizio. Scooter aspira deiezioni per il decoro e igiene urbana

"Con i dog scooter ripuliremo i marciapiedi della città dai gesti di inciviltà di alcuni cittadini. Un ulteriore servizio che abbiamo attivato per mantenere pulita Avellino". Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa presenta il servizio di pulizia di strade e marciapiedi, aree comuni e piazze dalle deiezioni canine.

Amministrazione comunale ed Irpiniambiente hanno avviato il nuovo servizio , che verrà organizzato utilizzando due scooter appositamente progettati, che grazie all’azione di un operatore, provvederanno ad aspirare dalle strade e dai marciapiedi, e generalmente dal suolo stradale, le deiezioni.

Si tratta di un servizio che ha come scopo quello di migliorare il decoro urbano della città di Avellino, ma non è certo sostitutivo del senso civico che tutti i padroni di animali domestici devono avere, rispettando le ordinanze che impongono la raccolta dei bisogni degli animali da passeggio.

I dog scooter saranno utilizzati principalmente in quelle aree dove la presenza di branchi di cani randagi determinano accumuli di deiezioni. Ciò avviene in centro come anche in periferia.

Grazie ad un aspiratore di cui sono dotati gli scooter, l’operatore potrà aspirare gli escrementi degli animali e ripristinare le condizioni di decoro.

La versatilità del mezzo consentirà di intervenire su tutte le superfici e nella maggior parte delle strade cittadine.

Il servizio si svolgerà sia attraverso un controllo effettuato dagli operatori stessi sulle strade, sia mediante segnalazione da parte dei cittadini al call center di Irpiniambiente, che risponde allo 0825 784549. A seguito della chiamata da effettuare dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì, comunicando i dati anagrafici del chiamante, gli uffici di Irpiniambiente organizzeranno eventuali interventi straordinari.