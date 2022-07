Autostrada e cantieri, chiusure in A16: scattano i percorsi alternativi Autostrade. Ecco il programma di intervento con due notti di chiusure e deviazioni

Disagi in vista in autostrada, per i lavori che sono programmati sulla A16 Napoli-Canosa. In A16 infatti per consentire lo spostamento dei new jersey sul viadotto "Del Varco", nelle due notti di lunedì 1 e martedì 2 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso Napoli.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria di Benevento, si consiglia di seguire le indicazioni per la SS136, proseguire sulla SS7 in direzione Pratola Serra-Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.