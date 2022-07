Si accendono le luci sulla città: inizia il Ferragosto avellinese Luminarie dal Duomo fino al Corso Vittorio Emanuele

Avellino si illumina con l'accensione delle tradizionali luminarie di Ferragosto e la novità di quest'anno è rappresentata dall'illuminazione di Piazza Libertà.

"Abbiamo voluto creare un unico grande percorso - commenta l'assessore Luongo - che inizia al Duomo e arriva a Corso Vittorio Emanuele, sia per valorizzare le centrali arterie cittadine in quanto location di numerosi eventi estivi, sia per esaltare l'agorà cittadina dopo i recenti interventi di riqualificazione".

"Si ringraziano - prosegue - coloro che hanno dato la piena disponibilità per l'illuminazione dell'intera piazza, consentendo la realizzazione del progetto originario dell'Amministrazione. La tradizione è stata rispettata".

“Stasera abbiamo rinnovato la tradizione delle luminarie a Ferragosto - gli fa eco il sindaco Festa - Che spettacolo straordinario, venitelo a vedere. Le polemiche le lasciamo alle spalle, la risposta della gente è stata la cosa più importante. Per la prima volta, quest’anno, abbiamo scelto d'illuminare anche Piazza Libertà".