Sosta selvaggia, disabile fa lo slalom tra le auto. Festa: spettacolo indecoroso Il sindaco di Avellino posta il video della vergogna

"Non assisteremo più a spettacoli indecorosi come questo, figli di inciviltà e mancanza di rispetto e di educazione. A breve affideremo i lavori per circa 1 milione di euro per realizzare parcheggi e riqualificare il manto stradale, a Corso Umberto I.". Così il sindaco Gianluca Festa che posta il video di un disabile costretto ad affrontare un percorso ad ostacoli tra le auto in sosta sui marciapiedi lungo corso Umberto I.