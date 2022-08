Avellino Summer Fest entra nel vivo, tutti gli appuntamenti di agosto Domani sera il concerto dei The Kolors a San Tommaso alle 21,00

Entra nel vivo l’estate avellinese targata Avellino Summer Fest con quello che sarà un agosto di fuoco ricco di eventi imperdibili. Per tutti i weekend si esibiranno lungo Corso Vittorio Emanuele, a partire dalle 18.30, gli artisti di strada che allieteranno gli animi dei cittadini con spettacoli ludici. Ci saranno giovani giocolieri, mangiafuoco e trampolieri ad incantare piccoli e grandi nel corso principale della città. Continua l’appuntamento che ha caratterizzato l’inizio di questa estate nel centro storico. Infatti tutti i mercoledì di questo mese, oltre la consueta zona pedonale, ci sarà musica dal vivo.

Inoltre ogni giovedì uno spazio sarà dedicato interamente ai più piccoli grazie all’evento ‘La fonte delle storie’ che garantirà un divertimento assicurato per i bambini con storie e favole.

L’estate avellinese si arricchisce di un ulteriore ed interessante evento che vedrà coinvolti i bambini e i ragazzi più curiosi in laboratori creativi. “Questo l’ho fatto io”, grazie all’opportunità fornita dall’Amministrazione Comunale, proverà a restituire ai piccoli testimoni del presente, la gioia e la spensieratezza utilizzando il cuore e cervello per costruire la “città futura”; oltre al reale bisogno di ricompattare le fila dopo anni di chiusure e involuzioni personali, sociali e politiche.L’evento della naturopata Giovanna Barzaghi si terrà a Villa Amendola dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Agosto sarà il mese in cui si esibiranno i grandi artisti protagonisti dell’Avellino Summer Fest. Si inizia domani, 2 agosto, con il concerto dei The Kolors, in programma a San Tommaso alle ore 21:00. Seguirà la performance live di Orietta Berti a Picarelli il 6 agosto alle ore 21:00.

Non solo musica ma anche spettacolo e tanta comicità con il duo Arteteca di Made in Sud che si esibirà a Rione parco alle ore 21:00 del 12 agosto. Altro appuntamento da non perdere, questa volta presso il Corso Vittorio Emanuele, alle ore 21:00 con l’artista nostrano Vinicio Capossela il 16 agosto.

Il programma continua a gonfie vele con la presenza dello Stato Sociale, uno dei gruppi piu amati a livello nazionale, a Borgo Ferrovia, il 20/08 alle ore 21:00. Chiudono in bellezza questo mese pieno di divertimento, Enzo Avitabile e i Bottari a Valle il 29 agosto alle ore 21:00.