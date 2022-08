Covid Irpinia, 34 i pazienti ricoverati all'ospedale Moscati Due sono in terapia intensiva. Uno in Pediatria

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 34 pazienti:

- 2 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione,

- 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive,

- 4 in Geriatria,

- 2 in Medicina Interna,

- 2 in Medicina Interna a indirizzo epatologico,

- 1 in Medicina d’Urgenza,

- 1 in Pediatria,

- 1 in Neurologia,

- 1 in Nefrologia,

- 1 in Neurochirurgia,

- 1 in Ortopedia,

- 1 in Cardiologia,

- 1 in Unità coronarica,

- 1 in Cardiochirurgia,

- 1 in Ginecologia.