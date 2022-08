Metro leggera, se ne parla a settembre. Cipriano: "Solita improvvisazione" L'opera ancora non parte. L'opposizione consiliare mete il sindaco nel mirino

Il 1° agosto era stato indicato come il giorno di partenza della metropolitana leggera ad Avellino. Tra ritardi e atti vandalici, un'opera nata decisamente sotto una cattiva stella e le difficoltà restano tutte sul campo.

Tutto rimandato a settembre. Il sindaco Festa qualche giorno fa aveva dichiarato il servizio enterà a regime con l'apertura delle scuole ad agosto solo tappe di avvicinamento

La verità è che, in ogni caso, mancano ancora diverse cose per partire. Dai cordoli ai parcheggi fino a qualche nodo da sciogliere sul percorso e il personale, gli autisti per esempio devono ancora completare le prove pratiche ed ecco che per ora i mezzi girano per la città ancora vuoti.

Il tutto in un contesto di mobilità cittadina già particolarmente caotico. Per il leader dell'opposizione Luca Cipriano siamo di fronte un film di annunci e smentite già visto e rivisto.

“Stiamo assistendo a una messa in scena per coprire i ritardi. Ci troveremo a settembre in un contesto caotico, in cui si sommeranno l'apertura delle scuole, il ritorno a regime degli uffici, l'avvio della metro e magari anche l'apertura del Tunnel. E' la solita improvvisazione”.