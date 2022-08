Le Acli ampliano l'offerta: si rilancia il turismo sociale Grazie alla disponibilità di giovani motivati e preparati, fortemente innamorati della propria

Prosegue senza soste il percorso di rinnovamento ed ampliamento dei servizi offerti dalle ACLI irpine ai propri associati e ai circoli affiliati; grazie ad un lavoro di tipo formativo e promozionale svolto dal dirigente del Centro Turistico ACLI-CTA Luigi Salvati, delegato nazionale per lo sviluppo del turismo sociale, e all’impulso del Presidente provinciale delle ACLI irpine Alfredo Cucciniello, riparte l’azione del CTA ACLI sul territorio della Provincia di Avellino.

La disponibilità di un gruppo di giovani motivati e preparati, fortemente innamorati della propria terra, capaci di strutturare progetti innovativi e proposte accessibili, ha reso possibile la ripartenza di una associazione specifica a cui le ACLI affidano la possibilità di sviluppare nuova aggregazione e turismo sociale, con una attenzione particolare alla sostenibilità economica e alla cultura del viaggio, dell’incontro tra le persone e con le comunità.

Due i versanti del rinnovato impegno: da un lato la predisposizione di pacchetti di proposte in grado di attirare, attraverso la rete nazionale delle ACLI e dei Servizi, turisti in Irpinia, richiamati dalle bellezze paesaggistiche, dai percorsi del gusto, dagli itinerari di fede, dal patrimonio storico e culturale della nostra Provincia e dunque un incoming verso eccellenze spesso sconosciute, nonostante i pur notevoli interventi messi in campo dalle istituzioni deputate. Dall’altro lato, attraverso l’azione del CTA e del Circolo Famiglia e mutualità, le ACLI irpine saranno a disposizione di tutti gli associati per proposte a loro riservate di viaggi, vacanze e servizi turistici a costi accessibili e vantaggiosi presso strutture convenzionate in tutta Italia.

Molto soddisfatti per la rinascita del CTA di Avellino i dirigenti locali delle ACLI ed il Presidente nazionale del CTA Matteo Altavilla che sarà nei prossimi giorni ad Avellino per il battesimo ufficiale dell’iniziativa.