Musica in lutto, è morto il maestro Aiezza. Il cordoglio del Cimarosa e del Sala I messaggi dei maestri e direttori dei due conservatori di Avellino e Benevento

«Con la scomparsa del Maestro Giovanni Aiezza, già docente di trombone del Conservatorio “Domenico Cimarosa”, perdiamo non solo uno straordinario ed apprezzato musicista, ma soprattutto una persona dalle altissime qualità umane».

Così il presidente Achille Mottola con il Consiglio di Amministrazione, il direttore Maria Gabriella Della Sala con il Consiglio Accademico, la Consulta degli Studenti, i Docenti ed il personale tutto partecipano con profonda commozione al lutto che ha colpito la famiglia.I funerali del maestro si terranno oggi alle ore 16.30, nella Chiesa di Santa Maria dell’Agnena di Vitulazio. "Il Presidente, il Direttore, tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, gli studenti tutti e l’intera comunità del “Nicola Sala” esprimono le più sentite condoglianze per la dipartita del M° Giovanni Aiezza, stimato ed apprezzato docente per tanti anni al Conservatorio di Benevento, stringendosi commossi al dolore dei familiari", il saluto della Sinfonica Benevento. Anche il monodo della musica sannita ricorda il maestro.