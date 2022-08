Avellino, ordinanza sulla movida: musica fino all'una di notte Il provvedimento del comune di Avellino

Sarà in vigore già da oggi un’ordinanza sindacale che prevede la proroga dell'orario della musica per gli eventi delle attività commerciali che organizzeranno spettacoli dal vivo e dell'Avellino Summer Fest. Dal 4 agosto all'11 settembre si potrà ascoltare musica in città fino all'una di notte.