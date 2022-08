Avellino Summer Fest, primo week end ok, ora si aspetta il concertone Tanta musica e jazz al centro storico con il pienone

Si è concluso ieri il primo dei grandi weekend in centro in programma per il mese di agosto firmato Avellino Summer Fest, fortemente voluto dall’assessore Stefano Luongo. Tra arte, spettacolo e musica dal vivo, le strade di città si sono gremite delle tante persone che hanno risposto positivamente agli eventi andati in scena in questi tre giorni.

Un weekend partito con il botto grazie al Jazz al Centro Storico del venrdì sera. Tantissima gente ha vivacizzato le varie zone del centro con il punto nevralgico rappresentato dal concerto di Alessandro Tedesco Quartet davanti alla Dogana. Tanta buona musica condita dal gruppo jazz che ha deliziato il pubblico presente.

Il sabato sera è toccato a Simone Pastore e alla sua band colorare di note il Sabato in Piazzetta, attraverso un spettacolo musicale che ha coinvolto tutti gli spettatori e li ha immersi nel cuore della musica italiana degli ultimi 50 anni. Ma la voglia di partecipazione, di divertimento e di svago non si è esaurita dopo i primi due giorni di rassegne musicale.

Di fatti anche domenica sera, in occasione della Domenica Italiana, al concerto proposto da Luca Pugliese in compagnia di Dario Salvatori, Piazza Libertà, omaggio all’indimenticabile maestro Franco Battiato. Si è vista affollarsi di numerose persone che hanno preso parte con entusiasmo all’evento dedicato al cantautore italiano scomparso solo poco più di un anno fa. Insomma questa estate avellinese sta procedendo a gonfie vele e il grande successo che stanno riscontrando tutti gli eventi organizzati ne sono la dimostrazione.

Un qualcosa di davvero speciale che, causa anche la pandemia degli ultimi due anni, mancava al popolo avellinese.

Dopo due anni di chiusure, restrizioni e timore generale, finalmente la nostra città e tutti i suoi abitanti stanno riscoprendo la bellezza di poter fare vita sociale attraverso l’arte, la cultura, lo spettacolo ed anche il divertimento.

Le rassegne musicali (Jazz al Centro Storico, Sabato in Piazzetta e La Domenica Italiana) proseguiranno per tutto il mese. Già attivato il conto alla rovescia per le serate del prossimo fine settimana che vedranno protagonisti i Round Midnight al centro storico venerdì, la coppia Scafuri ed Amato in Piazza Biagio Agnes sabato e il duo De Andrè domenica in Piazza Libertà.

Il 12 agosto spettacolo a Rione Parco con Gli Arteteca made in sud. Ma la grane attesa è tutta per il grande concerto di Vinicio Capossela previsto per il 16 agosto.