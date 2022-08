Tunnel, quell'ultimo miglio così difficile da percorrere Tanti annunci ma l'opera ancora non parte

Un'eterna incompiuta, un cantiere aperto nel 2007 e ancora lì. Quattrocento metri che bloccano la città da quindici, lunghissimi anni.

E' il mistero del Tunnel di Piazza Garibaldi, sempre prossimo all'apertura e sempre chiuso.

E' ormai da un anno che il sindaco Festa lancia annunci su annunci.

Ultimamente ha capito che non era più il caso, di fronte a imprevisti e lungaggini burocratiche, per carità, sempre dietro l'angolo ma proprio non si riesce mai a tagliare il traguardo di quell'ultimo miglio.

Quindici giorni fa si era sbilanciato anche l'assessore Giuseppe Giacobbe indicando la data del 26 luglio ma niente, neanche quella è stata rispettata.

Commercianti e residenti della zona sono stanchi di sentir parlare di quest'opera e dell'utilità (o inutilità) che possa avere.

Molti temono il caos che si potrà scatenare a settembre con l'aperttura delle scuole e vla ripartenza a regime dergli uffici in una città che tra l'altro deve vedere ancora l'avvio della metropolitana leggera e dove, solo ora si sta pensando a un piano serio per la mobilità sostenibile.

Niente in città come il Tunnel è stato cosi divisivo nel dibattito, molti aspettano di vederlo funzionare per capire se realmente servirà a decongestionare il traffico tra la zona Nord e la zona Sud della città.