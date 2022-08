L’anticiclone se ne va e l’estate entra in crisi, temporali in arrivo Rischio locali nubifragi e grandinate. Caldo pienamente estivo ma non più estremo

“Dopo lungo periodo di egemonia, ora l’anticiclone africano ha deciso di defilarsi dall’Italia proprio nei giorni che portano al Ferragosto” - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com -“di conseguenza sulla nostra Penisola giungono correnti più instabili che ‘accendono’ i temporali di calore in primis sui rilievi, ma con locali sconfinamenti fin su pianure e coste. Un primo assaggio lo stiamo già vivendo in questi giorni e non è finita.”

“Nel corso della settimana infatti il tempo si manterrà instabile soprattutto sulle regioni del Sud, Sicilia, Sardegna, Lazio e Abruzzo, con occasione per nuovi temporali specie tra le ore pomeridiane e serali” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “questo non significa che pioverà 24 ore su 24: il sole non mancherà ma, a differenza di prima, dovremo mettere in conto qualche temporale di forte intensità, localmente associato a grandinate, nubifragi e forti quanto improvvise raffiche di vento. L’area più soggetta sarà quella appenninica centro-meridionale, ma occasionalmente i temporali potranno sconfinare anche su coste e pianure, specie di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tendenzialmente più stabile al Nord e Toscana con sole prevalente e temporali assai sporadici, essenzialmente sui rilievi: questo almeno fino a venerdì, quando invece un nuovo impulso fresco in arrivo dal Nordest Europa potrebbe instabilizzare nuovamente l’atmosfera. Ben inteso: questi temporali da soli non risolveranno il grave deficit idrico di cui soffre gran parte del nostro territorio, pur essendo meglio che nulla.”

CLIMA CALDO, MA NON PIU’ ESTREMO

“Questa fase più temporalesca avrà anche il merito di spezzare la grande canicola africana che è stata di fatto la protagonista indiscussa dell’estate fino ad ora. Le temperature saranno in calo specie al Sud e lungo il versante adriatico, dove le temperature si riporteranno quantomeno vicine alla norma del periodo. Caldo a tratti invece ancora intenso al Nordovest e lungo il versante tirrenico, a causa dei venti di caduta alpini e appenninici indotti dalle correnti di grecale: su questi settori si potranno toccare ancora punte di oltre 33-34°C, ma si tratterà di un caldo secco e quindi decisamente più sopportabile rispetto a quello afoso”

PROGNOSI FERRAGOSTO ANCORA INCERTA

“Il periodo del Ferragosto potrebbe ancora vedere qualche insidia temporalesca ma questa volta soprattutto al Nord, contestualmente ad una maggiore stabilizzazione dell’atmosfera al Centrosud. Tuttavia si tratta di una linea di tendenza ancora da confermare e che necessiterà di ulteriori analisi” – concludono da 3bmeteo.com