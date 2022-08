Campi allagati e raccolti devastati: ecco la stima dei danni nelle campagne Almeno cinque grandinate in Campania hanno devastato uva, olive e verdure tra Avellino e Benevento

Campi allagati e raccolti devastati sono gli effetti del maltempo rilevati nelle campagne dal monitoraggio della Coldiretti con la grandine che e' stata l'evento climatico piu' grave per i danni irreversibili che ha provocato ai raccolti, visto che in una manciata di minuti e' in grado di distruggere il lavoro di un anno intero.

In Campania negli ultimi tre giorni - secondo il monitoraggio della Coldiretti - ci sono state almeno cinque violente grandinate che hanno devastato uva, olive e verdure di stagione tra Avellino, Benevento e Caserta con perdite fino all'80% mentre nel Salernitano una bomba d'acqua ha provocato l'allagamento dei campi di cipollotto azzerando la produzione.