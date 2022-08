Summer Fest ad Avellino, appuntamenti rinviati a causa del maltempo La nuova data sarà successivamente comunicata sui canali social ufficiali

L’evento di oggi ‘Abbascio Corso Umberto’, inizialmente in programma presso Corso Umberto a partire dalle ore 18.30 fino alle 00:00 è stato rinviato a data da destinarsi causa maltempo. La nuova data sarà successivamente comunicata sui canali social ufficiali dell’Avellino Summer fest e a cura dell’Ufficio Stampa via mail. “Progetto cofinanziato dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POC Campania 2014- 2020”.

Per consultare il programma completo dell’Avellino Summer Fest, organizzato dall’Assessore alle politiche giovanili, Patrimonio ed Eventi Stefano Luongo visitare i canali social.