Capossela infiamma Avellino. "Estate straordinaria, 80mila presenze in città" Concerto da record. I primi 15 giorni di agosto contano migliaia di visitatori ad Avellino

Folla e visitatori ad Avellino per un Ferragosto da sold out in città. Sbanca e travolge la folla del salotto buono Vinicio Capossela, che chiude la tre giorni dell’Assunta. Con una testa di lupo sul capo ha infiammato il pubblico e coronato con il più classico dei concertoni il Ferragosto. I numeri sono da record. Ottantamila persone hanno già raggiunto il capoluogo, in questa prima metà della programmazione estiva, secondo le valutazioni effettuate dal Comune. Non ha dubbi il sindaco, Gianluca Festa: «Abbiamo mantenuto l’impegno assunto con gli avellinesi. Le 2 settimane fin qui trascorse, compresi gli ultimi tre giorni, ci stanno consegnando un’estate straordinaria».

«Il concerto di Vinicio Capossela ha rappresentato la perfetta conclusione dei tre giorni del Ferragosto e ci sono tanti visitatori dalle altre province campane, e non solo. Quanto è bello vedere la nostra Avellino, di nuovo viva e con migliaia di persone in strada. Che spettacolo stasera il Corso!», dice il sindaco.

«L’estate non è ancora finita e Avellino potrà godere fino alla prima metà di settembre di altri eventi – garantisce Festa - Penso al concerto dello Stato Sociale, che si terrà il 20 agosto a Borgo Ferrovia, o a quello di Enzo Avitabile, che accenderà Valle il 29 agosto. E ancora Peppino Di Capri, Dodi Battaglia e lo spettacolo degli «Arteteca».