Carlo Iannace candidato al Senato. La firma. "Sono pronto per la grande sfida" Il primario firma e spiega: sarò attento ai bisogni della gente

Carlo Iannace, ha firmato poco fa l’accettazione della candidatura nel Collegio Uninominale al Senato Benevento-Avellino per il Partito Democratico. “È una grande sfida territoriale, ma già da questi primi giorni di campagna elettorale sto ricevendo telefonate, messaggi ecc da tanti e tanti che hanno deciso di darmi una mano. Tutto questo entusiasmo della gente mi emoziona. Ce la faremo!”. Queste le parole del Senologo e Primario della "Breast Unit" dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, a pochi minuti dalla firma di accettazione. “C’è bisogno di una politica attenta alle esigenze dei cittadini ed oggi – continua Iannace – noto che si preferisce lo slogan semplicistico che cambia con il variare del gradimento del pubblico e dei sondaggi. Gli interventi seri richiedono una programmazione ed una verifica di fattibilità, ed invece a prevalere sono trasformismo, opportunismo e approssimazione. C’è bisogno invece di altro: bisogna ascoltare il territorio e i bisogni della gente, portando avanti alcuni principi come la solidarietà sociale”. Sguardo anche sulla Sanità: “La pandemia – afferma Iannace – ha messo in evidenza le criticità del sistema sanitario ed il punto debole, ovunque, è la medicina del territorio. Occorrono dunque strutture moderne che offrano servizi tarati sulle esigenze dei pazienti, evitando in tal modo anche di ingolfare i pronto soccorso e le strutture di alta specializzazione. Oggi parte una grande sfida, alquanto stimolante, perché a candidarsi non è solo Carlo Iannace ma la gente: donne, uomini e giovani… una popolazione spesso vittima di una sofferenza che, nelle mie possibilità, cerco sempre di alleviare. Ecco - conclude - io rappresento tutti loro, perché so ascoltare i bisogni della gente”.