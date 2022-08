Covid Avellino, 243 positivi. Trend in discesa I dati dell'ultimo bollettino dlel'Asl

1.006 Tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e 243 i positivi. Questi i dati dell'ultimo bollettino diramato dall'Asl di Avellino relativi alla diffusione del covid 19 in provincia. Il trend si conferma in progressiva ma lenta discesa, ma resta alta l'attenzione. Questi idati comune per comune

Aiello del Sabato

1

Altavilla Irpina

7

Andretta

1

Ariano Irpino

10

Avella

2

Avellino

15

Bisaccia

14

Bonito

1

Calabritto

3

Calitri

3

Cassano Irpino

1

Castel Baronia

2

Castelfranci

3

Castelvetere sul Calore

4

Cesinali

1

Contrada

2

Domicella

1

Fontanarosa

2

Forino

6

Frigento

2

Gesualdo

4

Greci

1

Grottaminarda

1

Grottolella

1

Lapio

1

Lauro

3

Lioni

9

Manocalzati

4

Melito Irpino

1

Mercogliano

8

Montecalvo Irpino

5

Montefalcione

5

Monteforte Irpino

6

Montefredane

3

Montefusco

1

Montella

3

Montemarano

1

Montemiletto

2

Montoro

13

Moschiano

1

Nusco

1

Ospedaletto D'Alpinolo

1

Pago del Vallo di Lauro

2

Pietradefusi

1

Petruro Irpino

1

Pietrastornina

1

Pratola Serra

7

Quindici

2

Rotondi

6

San Mango sul Calore

2

San Martino V.C.

2

San Nicola Baronia

1

San Potito Ultra

1

San Sossio Baronia

2

Sant'Angelo a Scala

3

Sant’Angelo all’Esca

1

Sant'Angelo dei L.

4

Savignano Irpino

5

Scampitella

2

Senerchia

6

Serino

3

Solofra

3

Sorbo Serpico

1

Sperone

1

Sturno

4

Taurasi

10

Teora

4

Vallata

2

Vallesaccarda

2

Venticano

1

Villamaina

2

Villanova del Battista

1

Volturara Irpina

4