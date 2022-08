Cinema all'aperto all'Eliseo, Luongo: "Avellino ha voglia di cultura" Un successo la tre giorni di proiezioni

Non solo musica, non solo i grandi concerti: “Il successo dell’iniziativa del cinema all’aperto a Piazzale Eliseo dimostra che Avellino ha voglia di cinema, ha voglia di cultura", afferma Stefano Luongo, Assessore al Patrimonio del Comune di Avellino. Ringrazio tutte le associazioni (a partire da Zia Lidia Social Club) che hanno preso parte alla tre giorni di proiezioni, all’insegna del cinema d’autore con un piazza gremita in ogni ordine di posto”, conclude - L'Avellino Sumnmer Fest è anche questo"