Lo Stato sociale infiamma Borgo Ferrovia. "Una gioia vedere Avellino in festa" Il sindaco plaude all'evento

"Grande concerto e pienone di gente anche stasera alla Ferrovia.

Sono davvero molto contento!". Così il sindaco Gianluca Festa commenta la tappa di ieri a Borgo Ferrovia dell'Avellino Summer Fest. Il gruppo"Lo stato sociale" ha fatto il pieno di pubblico. Un'occasione preziosa per la periferia, di trovarsi al centro del programma delle feste. Musica, notte e divertimento. Attività piene con incassi da record per l 'occadione e chiesa di San Francesco aperta, per consentire ai visitatori di ammirare il murale della Pace , del maestro de Conciliis.