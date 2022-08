Avellino, Ztl nel centro storico: ok dal Ministero e via libera alle multe Varchi attivi da mercoledì per la zona a traffico limitato del centro antico.

Entra definitivamente in funzione la Ztl del centro storico di Avellino, dopo il periodo di prova e il via libera del Ministero. Da mercoledì i 7 varchi di accesso al cuore antico saranno attivi e via alle multe e senza sconti. Via le transenne e le pattuglie dei vigili. Si comincia ufficialmente alle 20 di mercoledì. Disco verde solo per le auto dei residenti. Per i trasfressori il rischio è quello di una multa da 83 euro, che se pagati entro 5 giorni diventano 58. Proprio come accade da anni a Corso Vittorio Emanuele e a Piazza Duomo. Tornando al centro storico, finora, di fatto, nessuna sanzione è stata elevata. Non solo dai varchi, impossibilitati a multare perché l’autorizzazione ministeriale parte tra 48 ore, ma nemmeno dagli uomini della municipale. Scelta di tolleranza in questi mesi di pre entrata in funzione dei varchi, da parte dei caschi bianchi.