Settimana corta a scuola. Il Virgilio Marone dice sì: si parte a settembre Avellino. 5 giorni di scuola e il sabato tutti a casa. La preside Forino: ci siamo mossi in anticipo

Avellino, settimana corta a scuola. Il Liceo Publio Virgilio Marone dice sì: si parte a settembre. La preside Lucia Forino spiega: "è la scelta giusta, che consentirà ai ragazzi maggiore concrentrazione per studio e attività curriculari nei primi cinque giorni, consentendo sport e spazio per altre attività il sabato". Il consiglio di istituto si è mosso in anticipo nel liceo di via Tuoro. "Abbiamo su indicazione e richiesta dei rappresentanti di istituto - spiega la preside -, consegnato alle famiglie e studenti un questionario sul tema. E' stato fatto nei mesi scorsi, così da consentire già a settembre l'avvio del nuovo calendario. La risposta è stata chiara e ci siamo attivati per predisporre quanto necessario per attivare la settimana corta nel nostro liceo. Una scelta che consentirà di ridurre anche costi e consumi per la scuola".

Intanto ad Avellino la convocazione per presidi e dirigenti del capoluogo è partita oggi, dagli uffici di piazza del Popolo. L’attesa riunione è prevista per il 6 settembre. A coordinare l’incontro sarà l’assessore Giuseppe Giacobbe per le scuole primarie (elementari e medie) d’intesa con la Provincia, con il presidente Rizieri Buonopane, che invece invierà domani le comunicazioni ai dirigenti di licei e istituti superiori. Importanti risparmi energetici e sulle diverse utenze, più tempo per bambini e ragazzi per dedicarsi a sport e attività extracurriculari. Ma c’è anche la questione, tutta avellinese, dello smog, che potrebbe ridursi eliminando le uscite del sabato. Primi sì arrivano dai dirigenti. Come Pietro Caterini dell'Itg D'Agostino e istituto agrario De Sanctis che dice: "SIamo pronti a dire sì. E' la scelta giusta per garantire anche un netto abbattimento di costi e consumi".