Il grande ruolo del volontariato durante l’emergenza Covid in Campania Focus in Irpinia, ad Ariano, sul terzo settore promosso da Cittadinanzattiva

Il grande ruolo del volontariato durante l’emergenza Covid in Campania. Focus in Irpinia, ad Ariano, sul terzo settore alla presenza del segretario regionale di Cittadinanzattiva Campania Lorenzo Latella.

"E' necessario fare rete, le associazioni già lo fanno. Bisogna farlo maggiormente con le istituzioni in quanto non sono loro il nemico. Sono la controparte con cui dialogare. Il covid ci ha dimostrato che non abbiamo più tempo da perdere. Dobbiamo sederci intorno ai tavoli e ragionare insieme su quella che è la visione che vogliamo dare al nostro paese nei prossimi 20 anni e le associazioni devono fare la loro parte come accaduto nell'emergenza Covid."

Un esercito di volontari, uomini e donne appartenenti ad associazioni diverse, ad Ariano Irpino, ma animati dallo stesso spirito di servizio, entusiasmo e motivazione. In prima linea su più fronti ed emergenze nelle aree interne dove la parola d’ordine è fare rete.

L’assessore alle politiche sociale Pasqualino Molinario, in prima linea durante l’emergenza Covid si è congratulato con Cittadinanzattiva per l’impegno profuso sul territorio e con tanti volontari al servizio della città.