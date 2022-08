Alberi di grosso fusto senza manutenzione da anni, serve una ricognizione L'allarme ad Ariano Irpino nei popolosi rioni Cardito e Martiri

Alberi di grosso fusto senza manutenzione da anni, serve una ricognizione generale prima che sia troppo tardi. L'allarme viene dalla due popolose periferie Cardito e Martiri dove il problema è maggiormente presente.

Lo scorso inverno i danni sono stati notevoli in varie zone della città a partire dalla villa comunale, Un albero crollò invece nel piano di zona a poca distanza dal santuario Madonna di Fatima.

Alberi che andrebbero tutti censiti, monitorati e curati. "Prima o poi sentirete parlare degli alberi pericolosi collocati accanto ad alcune palazzine del quartiere Martiri (la foto si riferisce a questa segnalazione) - ci dice un abitante - forse si aspetta prima la tragedia per intervenire, come spesso accade in queste situazioni. Stessi pericoli nel popoloso piano zona dove non vi è traccia di manutenzione degli alberi,

Una verifica andrebbe effettuata anche all'interno del cimitero. Non serve chiudere questi luoghi in caso di maltempo ma serve tutt'altro, una mappa degli alberi a rischio e l'avvio di una seria e costante attività di manutenzione.