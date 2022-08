Covid Irpinia: risale la curva dei contagi, tasso al 25%. Due morti ad Avellino I dati del coronavirus. Caso capoluogo: virus scatenato in città

Meno ricoveri in ospedale, ma la curva del contagio ha ripreso a salire da tre giorni. Il coronavirus continua la sua corsa in Irpinia. Il tasso d’incidenza è al 25,4%. Su 1.373 tamponi analizzati sono stati accertati 348 casi di Covid-19 in Irpinia.

Ma non solo. Si contano anche altri due morti. È deceduto ieri mattina, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’azienda ospedaliera Moscati, un 92enne di Avellino, ricoverato dal 21 agosto. Al Frangipane di Ariano Irpino è spirato un 78enne sempre del capoluogo. Complessivamente sono 17 i malati covid tra ospedale Moscati e Frangipane. Intanto si attende per questa mattina il n uovo bollettino dell’Asl che consegnerà i dati aggiornati comune per comune. Resta alta l’allerta ad Avellino città, dove i casi sono numerosi. Si teme la coda lunga delle feste e concerti, che hanno visto la città travolta da turisti e visitatori.