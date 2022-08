Giù il platano della Villa Comunale: "Va in fumo il sogno della Città giardino" La pianta è malata. L'indignazione della gente: "poca cura del verde"

E' solo una questione di tempo per l'abbattimento del platano monumentale della villa comunale di Avellino.

Per ragioni di sicurezza già è stata transennata l'area adiacente, lungo Corso Vittorio Emanuele.

La pianta è malata, ha il cancro colorato ed era stata inserita nel primo registro degli alberi monumentali della Campania, nel 2021, e catalogato come un monumento verde.

Abbattimenti continui che si susseguono tra l'indignazione e la malinconia della gente. “Poca cura del verde, questi sono i risultati. Il sogno della Città giardino del sindaco Di Nunno è andato miseramente in fumo".

Ma l'assessore comunale all'Ambiente Giuseppe Negrone assicura pronto un piano per piantare 60 alberi in tutta la città, non solo lungo Viale Italia.

Ma è innegabile che servirebbero più risorse per le manutenzioni, nuove piantumazioni e maggiori spazi per la crescita degli alberi.

Le associazioni ambientaliste chiedono al Comune di Avellino un cambio di passo e di prestare massima attenzione alla diffusione della malattia, che ha già distrutto buona parte del patrimonio arboreo più pregiato e antico della città.