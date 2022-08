Autostazione Avellino. Ci siamo, Acconcia: Oggi l'ultimo sopralluogo L'annuncio del manager dell'Air. Verso l'apertura dell'eterna incompiuta di via Colombo

Tre foto e una frase lapidaria: ultimo sopralluogo nell'Autostazione di Avellino. L'annuncio è del manager dell'Air Anthony Acconcia, che mostra una visita nell'autostazione del capoluogo irpino di questa mattina, in un post corredato da tre foto che mostrano le prime immagini dell'infrastruttura. Verso l'apertura e definitivo completamento di una delle eterne incompiute del capoluogo. Uno svolta storica per la città, che da anni attende di poter fruire de centro-snodo di servizi essenziali, per la mobilità cittadina. Soprattutto in vista dell'apertura delle scuole, la messa in moto del centro sarà essenziale.

L’inaugurazione dell’Autostazione, secondo i bene informati, sarebbe prevista per il 7 settembre con la presenza del governatore Vincenzo De Luca. Un taglio del nastro che anticiperebbe la messa in funzione, che avverrebbe comunque entro il 15 dello stesso mese, per l’apertura delle scuole. Questi i rumors insistenti che ruotano intorno all'attesissima apertura dell'autostazione. Date, per ora, uffiiciose, per quello che si preannuncia come un evento quasi epocale in città. Il collaudo tecnico e amministrativo affidato all’ingegner Antonello Rotondi è in corso. Ma il collaudo strutturale c'è già.