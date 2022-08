Autostazione ok, Festa: "Ora la grande rivoluzione della mobilità ad Avellino" Piazzale degli Irpini sarà liberato dai bus ma il mercato resta a Campo Genova

Con l’ultimo sopralluogo dei vertici Air è ormai imminente l’apertura dell’Autostazione di via Pini. Ai primi di settembre è programmata l’inaugurazione alla presenza del governatore Vincenzo De Luca. Il varo dell’eterna incompiuta di Avellino darà il via a una vera e propria rivoluzione della mobilità ad Avellino. Lo annuncia il sindaco Gianluca Festa: “Siamo pronti, a settembre partirà un grande piano per una nuova idea di trasporti su scala cittadina che coinvolgerà naturalmente anche il mondo della scuola. Non dimentichiamo che siano prossimi ad aprire anche il Tunnel e a varare la metropolitana leggera. E poi sullo sfondo c’è il progetto di un grande terminal bus anche a Borgo Ferrovia. Il mercato bisettimanale però non tornerà a piazzale degli Irpini, presto libero dai bus.“Quella di Campo Genova è stata una grande intuizione, su quell’area ci sono stati controlli e carotaggi neanche fossimo a Seveso, alla fine abbiamo avuto ragione, anche se mi dispiace che, per colpa di qualcuno, abbiamo perso più di un anno”.