Avellino, riesplode il caso stadio: Preziosi pronto ad andare in Procura Il consigliere di minoranza denuncia: da due anni il club utilizza il Partenio-Lombardi senza pagare

Da due anni l'Avellino calcio utilizza lo stadio senza convenzione e senza pagare il canone al comune.

E' quanto denuncia il consigliere comunale Dino Preziosi pronto a presentare un nuovo esposto alla Procura di Avellino.

La vicenda è stata approfondita dalla commissione trasparenza di Piazza del Popolo. Resta, però, perplesso il consigliere Preziosi, che ricopre il ruolo di vicepresidente della commissione, perché le numerose denunce presentate in passato alla magistratura non hanno prodotto alcun tipo di risultato. Ma il caso dello stadio "Partenio-Lombardi" è davvero clamoroso. "Dal 2020 – denuncia Preziosi - non si capisce a che titolo la società utilizzi lo stadio. E in tutto questo l'assessore al patrimonio non interviene per tutelare gli interessi del comune. La vicenda è molto grave. Siamo all'assurdo".