Settimana corta a scuola. Sindaci in campo: "Sondaggi tra studenti e famiglie" Scatta il questionario. Summit ad Avellino il 6 settembre

Settimana corta e sabato libero a scuola, confronto tra gli studenti delle superiori. In provincia si discute, in attesa che le autorità competenti trovino la quadra, si sonda il terreno. L’appunto è per il sei settembre tra comune e provincia presidi e dirigenti delle scuole del capoluogo per decidere sul da farsi. Primi sì dai presidi e scattano sondaggi nei comuni. I primi cittadini di Aiello del Sabato (Sebastiano Gaeta), Cesinali (Dario Fiore), Michele Boccia (San Michele di Serino) e Gerardo Santoli (Santo Stefano del Sole) e la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Aiello del Sabato, Elena Casalino, che ha competenza per i plessi delle primarie

e delle secondarie di primo gra- do delle quattro realtà, hanno deciso di rivolgersi a studenti e genitori per decidere sul da farsi. Si punta ad una migliore organizzazione del lavoro e del personale, una gestione più attenta delle utenze con un risparmio delle risorse energetiche e della didattica. Ma il vantaggio torna anche per le famiglie e tempi di socialità e per le attività extracurricolari cosìda garantire tempo e occasioni ai ragazzi.