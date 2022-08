Covid, casi in aumento in Campania nell'ultima settimana: e si continua a morire Secondo la fondazione Gimbe aumento dei casi in Campania del 16 per cento nell'ultima settimana

In Campania, nella settimana 17-23 agosto, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100mila abitanti (2059) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (16,1%) rispetto alla settimana precedente. Lo comunica la fondazione GIMBE. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (9,4%) mentre sono sopra media nazionale i posti letto in terapia intensiva (2,8%) occupati da pazienti Covid.

VACCINO. GIMBE: 9,1% POPOLAZIONE CAMPANIA HA RICEVUTO QUARTA DOSE

In Campania la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 10,9% (media Italia 9,6%) a cui va sommata la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita, da meno di 180 giorni, pari al 2,7%. Così nel report settimanale della fondazione GIMBE. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,8% (media Italia 10,6%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 6,9%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 9,1% (media Italia 16,7%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 31,5% (media Italia 35,1%) a cui aggiungere un ulteriore 3,3% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.

I DATI DI OGGI COMUNICATI DALL'UNITA' DI CRISI

Sono 1.992 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 1.889 sono da test antigenico, 103 da molecolare.In totale sono stati processati 11.155 test di cui 8.960 antigenici, 2.195 molecolari. Sono 5 i decessi di cui 1 nelle ultime 48 ore, 4 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 15 i posti letto occupati di terapia intensiva (575 il totale dei disponibili); 321 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).