Reti di inclusione: nuova importante iniziativa del Csv Irpinia-Sannio Sinergia con la casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi e istituto penale minorile di Airola

Innescare processi finalizzati all’attivazione di specifiche reti di inclusione, che possano irrobustire e favorire le attività trattamentali attuate dall’istituzione penitenziaria, anche grazie alla collaborazione con i soggetti del Terzo settore e le comunità civiche. Questo l’obiettivo che si pone il Csv Irpinia Sannio con la pubblicazione di un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse rivolto alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale delle Province di Avellino e Benevento.



«Con l’avviso pubblicato su tutti i nostri canali - spiega il direttore del centro servizi Maria Cristina Aceto - intendiamo acquisire manifestazioni di interesse da parte di una o più organizzazioni di volontariato o di promozione sociale con le quali attivare reti di inclusione per lo svolgimento di attività di interesse generale, finalizzate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da realizzare in partenariato con la casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi e l’Istituto Penale Minorile di Airola. Un'iniziativa in co-progettazione con la casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi e con l’istituto penale minorile di Airola promossa nell’ambito degli accordi di collaborazione che abbiamo sottoscritto con loro. Gli interventi e le attività saranno effettuati anche all’interno degli istituti di pena, in favore della popolazione detenuta ristretta, al fine di favorirne il processo di reinserimento sociale e lavorativo».



Sul sito del Centro Servizi www.cesvolab.it è possibile prendere visione dell’avviso. Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12 del prossimo 5 settembre.