Urina sul muro dell'ex Eliseo. La rabbia di Festa:"Vergogna. È tolleranza zero" Nuovo atto vandalico in città. La rabbia del sindaco di Avellino Gianluca Festa

"Grazie alle telecamere di videosorveglianza abbiamo stanato questo gesto vergognoso, compiuto nei pressi dell’Ex Eliseo.Rispettiamo la nostra città, tolleranza zero con chi non la rispetta". Il sindaco di Avellino Gianluca Festa pubblica il video di un giovane che noncurante urina su un muro dell'ex Eliseo e commenta amaro: una vergogna. Si tratta dell'ennesimo atto vandalico in città. Il primo cittadino scende nuovamente in campo,per invitare la cittadinanza a riflettere sull'importanza del bene comune. Le telecamere di videosorveglianza hanno consentito di individuare rapidamente il ragazzo. Il sindaco annuncia controlli rigidi e sanzioni esemplari per la tutela del bene comune.