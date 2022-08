Nasce il Parco della Stazione, rivoluzione urbanistica e della mobilità Il sindaco annuncia un grande progetto che connetterà Borgo ferrovia a Parco Santo spirito

Ad Avellino nasce il Parco della Stazione a Borgo Ferrovia che, attraverso il Fenestrelle, si riconnetterà a parco Santo Spirito. Si annuncia una rivoluzione non solo urbanistica ma anche legata ai trasporti cittadini.

Il Comune si è aggiudicato un finanziamento di 650 mila euro per effettuare un'opera di riqualificazione che interesserà la stazione e non solo. Anche il restauro degli immobili storici della stazione.

"All'interno – spiega il sindaco Festa - sarà realizzato un terminal bus con un parcheggio di interscambio perchè ci possa essere una convivenza costruttiva tra il trasporto su gomma e quello su rotaia e venga data più utilità alla metro leggera l'intera area sarà riqualificata e avremo un utilizzo interessante di Parco Santo Spirito, di cui parleremo non prima di aver avuto un confronto con i progettisti. I tempi non saranno lunghi, credo che per l'inizio del prossimo anno avremo l'esecutivo cantierabile, così da poter richiedere i fondi".

Nel frattempo la metropolitana leggera richiederà ancora del tempo. “La metro è pronta, siamo alle battute finali per quanto riguarda le autorizzazioni ma dobbiamo integrarla nel sistema di trasporto pubblico locale. Se non sarà il 15 settembre, sarà il primo ottobre. Stiamo ragionando con l'Air per i tempi. Organizziamo il piano trasporti in modo che ci sia un solo mezzo che faccia un tratto di strada per evitare traffico e inquinamento. In questo momento, il trasporto extra-urbano effettua cinque fermate dall'incrocio del cimitero fino a Piazza Kennedy ma questo non è sostenibile in nessuna parte del mondo. Per tale motivo, la metro leggera ha un senso ma ad essa vanno collegati i trasporti verso i quartieri periferici".

Il primo cittadino ha parlato anche dell'avanzamento dei lavori di bonifica dell'ex Isochimica: "Stiamo andando avanti in maniera spedita. A breve ci sarà l'affidamento del terzo lotto, quello che riguarda l'intervento nel sottosuolo e, nel frattempo, stiamo progettando anche il quarto e ultimo lotto".

Chisura sulla eterna querelle legata allo stadio Partenio “Ognuno, come il consigliere Preziosi, può svolgere le proprie funzioni. Per quel che ci riguarda, sui canoni la dirigente Smiraglia sta facendo un gran lavoro. La convenzione è praticamente pronta. Quel che è certo è che ognuno pagherà il dovuto e il Comune riconoscerà il dovuto a chi lo richiederà”.