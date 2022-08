Feste e vacanze e il covid corre veloce: in Irpinia tasso di positività al 22,7% I dati, le medie. Avellino e provincia con l'indice di positività più alto in Campania

Covie contagi, in Irpinia il tasso di positività resta alto e più alto rispetto alla media regionale campana e nazionale. Si calcola un 5% in più rispetto alle altre province campane e 7% in più ripetto alla media italiana. Ieri l'Azienda Sanitaria Irpina ha contato altri 196 nuovi casi su 886 tamponi processati. Il calcolo complessivo dell’indice di positivita` e` al 22,7%, mentre in Campania e` al 17,7% e il 15% nel resto della penisola.

Al Frangipane di Ariano Irpino risultano occupati 6 posti letto, di cui 4 in degenza ordinaria e 2 in subintensiva. Sono 13, invece, quelli all’azienda ospedaliera Moscati. Nessun posto occupato da casi gravi covid in terapia intensiva. Feste, vacanze, assembramenti e l'assenza di misure anti contagio hanno innescato un riscioso aumento dei casi. Crescono i casi di reinfezioni, ma con sintomi lievi o quasi inesistenti.