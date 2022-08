Autostazione e Metro, ultime verifiche per due infrastrutture strategiche Ma persistono criticità e dettagli da limare

Una corsa contro il tempo per varare Autostazione e Metro leggera per l'inizio dell'anno scolastico.

Ad Avellino il sindaco Festa ha annunciato la rivoluzione della mobilità con le due infrastrutture pronte a partire e a stravolgere le abitudini dei concittadini.

I tecnici ministeriali dell'Ansfisa oggi sono nel capoluogo irpino per le ultime verifiche sulla metro mentre l'assessore all'Urbanistica Emma Buondonno e i tecnici Air hanno limato gli ultimi dettagli per inaugurare dopo ben 35 anni l'autostazione di via Moccia.

In un sopralluogo in tarda mattimata hanno verificato in particolare la viabilità in ingresso e in uscita dei bus e valutato eventuali aree di sosta perchè le linee sarebbero di più rispetto agli stalli realizzati.

Come ha confermato anche il governatore De Luca manca qualche giorno allo storico appuntamento.

Ma il timore del caos è comunque dietro l'angolo. Proprio in via Colombo ma anche in via Circumvallazione persistono criticità irrisolte per la metro leggera che rischiano di acuirsi con le riapertura delle scuole.