Avellino, detenuto pretende intervento estetico in carcere e picchia medico Dopo un dimagrimento dalla obesità con palloncino gastrico pretende intervento estetico

Casa Circondariale Avellino, ancora violenza, aggredito il Dirigente Sanitario. Un caso di assurda violenza e follia quello avvenuto a Bellizzi Irpino. A denunciare il caso il Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Emilio Fattorello.

"Questa mattina nell'infermeria del carcere si è presentato un detenuto che pretendeva un intervento chirurgico di estetica dopo il suo dimagrimento dalla obesita' con "palloncino gastrico," - spiega Fattorello -. Alle osservazioni sollevate dal Sanitario circa i tempi di attesa e relative procedure per il richiesto intervento, il detenuto prima alzava i toni per poi passare a vie di fatto aggredendo con violenza il Dirigente medico responsabile dell'area sanitaria dell'Istituto. Il grave episodio va ad aggiungersi ad uno scenario inquietante, nella Casa Circondariale che il Sappe ha da sempre denunciato. Basti pensare che la decorsa settimana, sempre in Infermeria,altro detenuto aveva strappato il telefono dalle mani dello stesso medico per chiamare il 118 pretendendo un intervento di autombulanza per il ricovero urgente, a suo dire, di un suo compagno di detenzione. Arrivati i sanitari non avevano ritenuto necessario il ricovero. Il Sappe anche in altre occasioni ha ribadito le deficienze organizzative interne al Reparto della Polizia Penitenziaria ed in particolar modo assenza di una linea di comando che risulta inadeguata.Corre l'obbligo ricordare le grosse criticità derivanti da un Organico del Corpo non adeguato alle esigenze di una realtà penitenziaria complessa come quella di Avellino che registra ad oggi una popolazione detenuta di ben 518 unità , che deve assolvere ai compiti Istituzionali anche del Nucleo Provinciale delle traduzioni e della Sezione distaccata dell'Icam di Lauro ove sono presenti 9 detenute madri con bambini che assorbono 33 unità dalla Pianta Organica di Avellino, cosa questa contestata che non puo' perdurare. La carenza organica va ad aggiungersi a gravi criticità relative alla vera e propria gestione dei detenuti che sempre piu' risultano insofferenti alle regole fondamentali per un luogo di detenzione quale quello Avellinese. Il personale del Corpo è costretto a lavorare in turni massacranti non previsti dalla normativa,ricoprendo piu posti di servizio con una mole di lavoro particolarmente stressante al di sotto dei livelli minimi di sicurezza. Aspetto questo che si evidenzia dalla lettura dall'alto numero di assenze giustificate. Si precisa che non è solo il SAPPE che denuncia cio'.