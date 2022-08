"Non cerco senzazionalismo e pietà intorno a me, ma solo casa e lavoro" La commovente storia di Christopher ad Ariano Irpino

Se questo è un uomo, scriveva Primo Levi, partigiano e superstite dell'olocausto italiano nel lontano 1945 in un suo romanzo sempre attuale ai giorni nostri e a questa storia che stiamo per raccontarvi...

"Non voglio senzazionalismo e pietà intorno a me, sono una persona umile e rispettosa, sto cercando solo una casa che possa ospitare me e la mia compagna inseparabile, Bacia. Lei è tutto per me, è la mia famiglia, preferisco stare digiuno o al freddo, purchè stia bene e al riparo lei."

A parlare è Christopher, un cittadino di nazionalità polacca, da anni residente in Italia e da circa un mese alla ricerca di una sistemazione dignitosa ad Ariano Irpino. "E' la seconda volta che la bussola decide di portarmi da queste parti. Sono luoghi che conosco e amo, avendo sempre lavorato nelle campagne. Non mi sono mai tirato indietro. E sono pronto anche oggi a farlo. Ma chi mi accoglie deve trattare come me anche il mio cane, da cui non mi separerò mai. O insieme o niente."

Lo avranno visto in tanti insieme al suo amico inseparabile, la radio accesa ad alto volume con la voce di papa Giovanni Paolo II e una piccola tenda dove poter dormire di notte sotto la grande croce illuminata di Cardito. C'è chi si è fermato per qualche chiacchiera, per donargli qualcosa, ma alla fine ha ottenuto finora solo rifiuti e finti aiuti, fatta eccezione di una donna sensibile, Maria Silano, che si sta battendo da sola e in lacrime per lui, con le sue poche forze, pur di vederlo sorridere e lontano dalla strada.

“Ho dormito tra rovi, spine e rifiuti ma a qualcuno evidentemente dava fastidio la mia presenza, a tal punto da chiamare la polizia e i vigili urbani. E’ proprietà privata, non puoi dormire in quel terreno, mi è stato detto. Eppure, come del resto è mia abitudine, ho ripulito ogni giorno quello spazio da me occupato, consegnando poi agli operatori ecologici una busta contenente i miei rifiuti giornalieri. Sarà più pulito ora che prima quel posto. Un bar nel piazzale Eurospin mi ha consentito di fare i bisogni e lavarmi il viso. E lo ha fatto con il cuore e li ringrazio.

"Sono disposto a fare ogni cosa per sopravvivere, a pulire le strade o a lavorare nei campi. Ma ospitare me, significa accogliere anche la mia adorata compagna, il mio cane." Christopher si rivolge alle istituzioni della città, comune, servizi sociali, sindaco, vescovo, sacerdoti e associazioni, affinchè qualcuno possa rivolgergli una mano tesa.

“Non mandatemi la polizia, non sono un criminale e non sono qui nel vostro paese per delinquere e fare del male a qualcuno, non cerco soldi ma solo una casa e un lavoro dignitoso. Mi basta un semplice tetto. Non amo ricchezze, sbatteteni anche in aperta campagna ma aiutatemi. Non voltate lo sguardo dall’altra parte, ho dato tanto all’Italia, a questa terra che amo profondamente e che oggi ingiustamente mi sta sbattendo le porte in faccia.”