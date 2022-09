Un anno da incorniciare per il neurologo nuotatore Guglielmo Capaldo Reduce dai campionati europei di nuoto master a Roma dove ha rappresentato brillantemente l'Italia

E' un anno sicuramente spumeggiante e da incorniciare il 2022 per Guglielmo Capaldo, dirigente medico dell'unità organizzativa complessa di neurologia-stroke unit dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane diretta da Antonio Corbo. Dal matrimonio con la bellissima Emanuela ai successi nello sport, grazie al nuoto, la sua passione che divide con quella di medico nella struttura sanitaria arianese, ruolo che svolge con grande professionalità, abnegazione e impegno.

Capaldo è reduce da un ottimo piazzamento ai campionati europei di nuoto master a Roma al foro italico, categoria 30-34 anni rappresentando l'Italia.

Dodicesimo posto nei 200 misti difendendo i colori della società "Il Gabbiano" di Napoli, allenatori Angelo Vitiello, Mario Esposito, Piero Peluso. Un successo, frutto di un intenso lavoro e sacrifici che ha visto Capaldo allenarsi durante questa estate instancabilmente tra un turno e l'altro in ospedale ad Ariano grazie alla squisita collaborazione della Inn Sport (Hotel Incontro, alla disponibilità di Fausto Acernese e del coach Mario Altavilla.

Un passato da agonista nel nuoto. A livello Juniores è stato vice campione italiano nei 100 rana nel 2003 e bronzo ai giochi della gioventù nel 2004 nei 50 rana. Ma il 2022 non è ancora terminato e non si escludono nuovi traguardi per il neurologo nuotatore.