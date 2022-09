Settimana corta, il sindaco Festa: Ci siamo, pronti a partire già da quest'anno Avellino. Il primo cittadino punta ai cinque giorni di lezioni per ottimizzare costi e risorse

"Stiamo lavorando per istituire la settimana corta a scuola già da quest’anno. La prossima settimana organizzeremo un incontro operativo con i dirigenti scolastici dei vari istituti cittadini". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa annuncia la volontà dell'amministrazione di concentrare nei primi cinque giorni della settimana le lezioni. Festa spiega: così potremo ottimizzare le lezioni, risparmiare costi di gestione dei plessi e di energia, garantendo meno traffico ed inquinamento ad Avellino". Ma non solo. Festa spiega: così garantiremo un sabato in famiglia a professori e alunni.