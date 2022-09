Contagiato il medico simbolo della lotta al covid. Positivi in calo in Irpinia I dati dell'Asl e il caso del dottore Franco Mazza che spiega: noi andiamo in vacanza, il virus no

Sono 181 i nuovi positivi al covid in Irpinia su 1307 test processati. I contagi calano in tutti i comuni, ma gli esperti predicano cautela. Un messaggio accortato arriva dal medico simbolo della lotta al covid, Franco Mazza, che spiega: noi andiamo in vacanza, ma il coronavirus no. Siate prudenti e indossate sempre la mascherina. Sono preoccupato per gli assembramenti selvaggi che ci sono stati in questi mesi e settimane di svago generale. Io stesso dopo due anni e mezzo di migliaia di visite, test, tamponi, consulenze alla fine ho contratto il covid, perchè noi andiamo in vacanza e allentiamo le misure di prevenzione, ma il covid circola ancora". Intanto i dati nelle ultime ore descrivono una curva in discesa dei contagi.

Ecco i dati comune per comune:

Altavilla Irpina 3

Andretta 1

Aquilonia 1

Ariano Irpino 9

Atripalda 6

Avellino 17

Bisaccia 2

Bonito 2

Calabritto 1

Calitri 2

Caposele 1

Capriglia Irpina 5

Cassano Irpino 1

Castel Baronia 1

Cervinara 2

Cesinali 2

Conza della C. 2

Frigento 3

Gesualdo 1

Grottaminarda 4

Lapio 1

Lauro 2

Lioni 3

Luogosano 1

Manocalzati 1

Marzano di Nola 1

Melito Irpino 1

Mercogliano 11

Mirabella Eclano 2

Montecalvo Irpino 3

Montefalcione 5

Monteforte Irpino 5

Montefredane 2

Montefusco 3

Montella 2

Montemarano 2

Montemiletto 3

Montoro 12

Mugnano del C. 2

Pago del Vallo di Lauro 1

Paternopoli 1

Pietradefusi 1

Quadrelle 1

Rocca San Felice 1

Roccabascerana 1

Rotondi 1

San Mango sul C. 2

San Martino V. C. 3

San Nicola Baronia 1

San Sossio Baronia 1

Santa Lucia di Serino 1

Santa Paolina 3

Sant’Andrea di C. 3

Sant’Angelo all’E. 1

Sant’Angelo dei L. 1

Santo Stefano del Sole 3

Serino 1

Solofra 3

Sturno 5

Taurano 1

Taurasi 3

Torella dei L. 3

Vallata 1

Venticano 6

Villamaina 1

Zungoli 3