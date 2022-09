Si è costituita l'associazione biodistretto d'Irpinia: parte la sfida La ripartenza del turismo nelle aree interne

Si è costituita l'associazione biodistretto d'Irpinia. Ne fanno parte il comune di Ariano Irpino, il consorzio di bonifica ufita, Gal Irpinia e Partenio, organizzazioni agricole e dell'artigianato locale, consorzio di tutela dop olio, docenti universitari, ordini professionali e agronomi, periti agrari, esponenti della ristorazione di alta qualità, operatori turistici e dell'agriturismo, oltre a vari imprenditori presenti sul territorio,

Il progetto ambizioso prevede come primo obiettivo, quello di avviare una sorta di interscambio dalla produzione alla tavola, farm to fork in linea con il nuovo programma che intende attivare l'unione europea nel prossimo settennio.

Ora è importante che le aziende tutte ci credano ed aderiscono per uno sviluppo integrato dell'intero territorio irpino. Insieme si può vincere.