Covid Irpinia, continua la discesa. Ad Ariano 12 casi Il bollettino dell'Asl di Avellino

Continua il progressivo trend in discesa dei contagi in Irpinia, ecco i dati dell'ultimo bollettino diramato dall'Asl di Avellino che in totale restituisce 137 positivi

su 756 test effettuati. Nell'area Covid dell'Ospedale Frangipane al momento risultano occupati 3 posti letto di cui 1 in terapia sub intensiva e 2 in degenza ordinaria.

La diffusione su base provinciale è così suddivisa:

Aiello del Sabato 2

Altavilla Irpina 2

Andretta 1

Ariano Irpino 12

Atripalda 2

Avellino 11

Bagnoli Irpino 2

Bisaccia 1

Calabritto 1

Calitri 2

Caposele 2

Capriglia Irpina 1

Castel Baronia 1

Castelvetere sul Calore 2

Cervinara 2

Cesinali 2

Chiusano di San D. 1

Contrada 1

Conza della Campania 2

Fontanarosa 4

Frigento 1

Gesualdo 2

Greci 1

Grottaminarda 3

Guardia Lombardi 2

Lacedonia 1

Manocalzati 7

Mercogliano 2

Mirabella Eclano 1

Montecalvo Irpino 1

Montefalcione 7

Monteforte Irpino 2

Montefredane 2

Montefusco 1

Montella 3

Montemarano 3

Montemiletto 1

Monteverde 1

Montoro 3

Paternopoli 1

Prata P.U. 1

Pratola Serra 2

Quindici 2

Roccabascerana 1

San Mango sul Calore 1

San Martino V.C. 1

San Michele di Serino 1

San Nicola Baronia 1

San Sossio Baronia 2

Sant’Andrea di Conza 1

Sant Angelo dei L. 3

Scampitella 2

Serino 5

Sirignano 1

Solofra 1

Sturno 4

Torella dei Lombardi 1

Trevico 1

Vallata 1

Vallesaccarda 2

Venticano 1

Villamaina 1

Villanova del Battista 2