Addio a Claudio Preziosi, così diverso da Massimo: due esempi da non dimenticare Aveva 77 anni Claudio Preziosi, avvocato tributarista: Avellino perde un altro pezzo di storia

Un altro protagonista della città che scompare.

Aveva 77 anni Claudio Preziosi, avvocato tributarista che non aveva nulla da invidiare ai professionisti del settore di calibro nazionale. E aveva ancora molto da dire sul fronte professionale e accademico. Se n'è andato, invece, lasciando solo rimpianti e un vuoto che non si potrà colmare nella città di Avellino.

Schivo e lontano dai riflettori. Lui, così diverso dal fratello Massimo, principe del foro e politico appassionato che invece ci ha regalato pagine indimenticabili nel rapporto con la città. Diversi nell'aspetto fisico e caratteriale, ma due grandi professionisti che hanno dato lustro alla categoria forense e contribuito alla crescita di Avellino.

Una città provinciale, come appunto Avellino, che avrebbe il dovere di ricordare e di mantenere viva la memoria di personaggi così importanti che possono essere solo da esempio per i più giovani. Oggi resta solo il rammarico di veder sparire un altro simbolo di una città che rischia di smarrire la sua prospettiva. Al sindaco Festa e all'ordine degli avvocati di Avellino tocca tenere viva la speranza che una storia così pestigiosa non sia cancellata.