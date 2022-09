Il covid uccide ancora: un morto al Moscati. "Subito quarte dosi" Si tratta di un 74enne di Montemiletto

È deceduto questa mattina, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati, un paziente di 74 anni di Montemiletto (Av), ricoverato dal 18 agosto.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 11 pazienti: 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 1 in Chirurgia Oncologica, 1 in Neurochirurgia e 1 in Ginecologia. Gli espeti invitano i cittadini alla prudenza, e ad evitare assembramenti senza mascherine,. Ma non solo. La campagna vaccinale procede a rilento e sono ancora troppi gli over 60 che non si sono sottoposti alle somministrazioni delle quarte dosi. Sono i medici ad invitare i cittadini a seguire le regole. Resta l'incognita varianti per un autunno pieno di rischi. Le mutazioni del virus sono quelle che maggiormente preoccupano gli esperti.