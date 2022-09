Raccordo, in galleria senso unico per Salerno fino a venerdì Prorogato il dispositivo fino a venerdi 9 settembre

Prorogato il senso unico di marcia all’interno della galleria Monte Pergola di Solofra, sarà solo in direzione Salerno per tutti i veicoli. Nel rispetto delle limitazioni di velocità previste all’interno del tunnel resterà interdetto il transito in direzione Avellino per tutti i veicoli nella stessa fascia oraria. Il provvedimento, già in vigore, proseguirà da oggi fino a venerdì 9 settembre nella stessa fascia oraria compresa tra le 10 e le 14.

Il dispositivo si è reso necessario a seguito di ulteriori richieste, pervenute agli Enti e alle Istituzioni competenti, da parte delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, e prevede l’estensione della libera circolazione nella tratta del raccordo compresa tra Serino e Solofra, del tunnel in direzione Salerno anche a tutti imezzi pesanti, ad eccezione di quelli che trasportano merci pericolose e infiammabili. Contestualmente, per motivi di sicurezza, nella stessa fascia temporale, scatta l’interdizione totale del transito in direzione Avellino, con deviazione della circolazione lungo i percorsi alternativi che sono individuati. Inoltre i mezzi superiori o uguali a 6,5 tonnellate provenienti da Salerno e diretti ad Avellino dovranno percorrere la A16 Napoli-Canosa e la A30 Caserta-Salerno.