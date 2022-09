Avellino, l'ultimo saluto a Claudio Preziosi: "Un pilastro del diritto" Questa mattina i funerali nella chiesa del Rosario

Un altro pezzo di storia della citta di Avellino che ci lascia. Addio a Claudio Preziosi, 77 anni, avvocato tributarista che non aveva nulla da invidiare ai professionisti del settore di calibro nazionale.

Questa mattina, nella chiesa del Santissimo Rosario, i funerali in un clima di grande compostezza. C'erano anche i nipoti Olindo e Valerio che proseguono la carriera forense nel solco dello zio e del padre, scomparso nel 2019.

Claudio Preziosi e il fratello Massimo, due grandi professionisti che hanno dato lustro alla categoria forense e contribuito alla crescita di Avellino negli anni '80.

E anche tanti personaggi pubblici hanno voluto tributargli l'ultimo omaggio. In chiesa tra gli altri l'ex senatore Enzo De Luca, Pino Rosato e naturalmente l'amministrazione comunale, con il sindaco Gianluca Festa e il vicesindaco Laura Nargi che lo ricordano come "un pilastro del diritto che lascia una grande eredità, professionale e umana e anche familiare. Giusto tributo, bello vedere la chiesa affollata".

Per i colleghi Preziosi era “un docente appassionato, capace come pochi di entusiasmare gli studenti per una materia che, ai più, appare arida ed eccessivamente tecnica. Preziosi è stato un fine giurista e avvocato di raro acume. Un autentico maestro''.