La storia di Chiara Corbella Petrillo, modello di giovane sposa e madre Incontro testimonianza ad Ariano Irpino

La storia di Chiara Corbella Petrillo, una giovane sposa e madre per la quale è in atto il processo di beatificazione, continua ad affascinare grandi e piccini, credenti e non, italiani e stranieri.

Conosciuta da tanti per il suo eroismo che la porta nel giugno del 2012 a dare la vita a suo figlio Francesco rinunciando alle cure per un carcinoma raro che nel giro di poco tempo la conduce verso sorella morte, in realtà continua a mostrarsi nella sua semplice e straordinaria ordinarietà, modello per tanti giovani che la reputano un'amica intima e una confidente speciale ancor di più oggi a diversi anni dalla sua morte.

"Siamo nati e non moriremo mai più" è la frase celebre che ha segnato la sua storia di vita piena, completamente affidata alle mani di un padre celeste che non ha deluso nessuna preghiera ed esaudito ogni promessa seppur nei paradossi di una vita segnata dalla prova per lei e per suo marito Enrico.

Poter accogliere la sua storia grazie a Veronica una sua grande amica, originaria di Ariano Irpino, nella cittadella ReStart (una struttura multidisciplinare di inclusione e aggregazione per tutti, dai più piccoli ai più grandi, l'ex convento delle suore francescane del Cim gestito attualmente dall'associazione comunità Il Germoglio di Iesse), grazie alle sue preziose parole lasciate in eredità al mondo intero prima della sua dipartita, è stata un'esperienza di gioia e speranza che siamo certi continuerà a generare frutti di santità in chiunque accoglie la sua storia."