Ottava camminata rosa rinviata. "In marcia il 2 ottobre con la stessa grinta" Le associazioni avvisano

Le associazioni Amdos , Amos e Noi in Rosa, organizzatrici dell’Ottava Camminata Rosa, in accordo con il senologo dottor Carlo Iannace, promotore della stessa, hanno scelto di rinviare la manifestazione prevista per domenica 18 settembre 2022, al giorno 2 ottobre. Tale decisione è stata concordata al fine di evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione della Camminata Rosa che organizziamo ormai da anni con passione e uniti nel nostro unico obiettivo che è la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno. Cambia solo la data, la grinta e l’entusiasmo saranno gli stessi e “passo dopo passo arriveremo ovunque”. Così le volontarie avvisano il popolo rosa della scelta di rinviare la marcia.