Covid in Irpinia, 271 nuovi positivi. 40 ad Avellino 1.439 i tamponi analizzati

L’Asl di Avellino comunica 271 muovi positivi su 1.439 tamponi processati, tra molecolari e antigenici

Ecco l’andamento del contagio nei comuni irpini

Aiello del Sabato 1

Altavilla Irpina 8

Andretta 1

Aquilonia 5

Ariano Irpino 14

Atripalda 3

Avella 1

Avellino 40

Bagnoli Irpino 2

Baiano 2

Bisaccia 1

Bonito 1

Calabritto 4

Calitri 12

Caposele 6

Carife 2

Cassano Irpino 2

Castel Baronia 1

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 1

Cesinali 1

Chiusano di San D. 2

Conza della C. 4

Flumeri 1

Fontanarosa 6

Forino 3

Frigento 8

Gesualdo 3

Grottaminarda 5

Grottolella 1

Guardia Lombardi 3

Lacedonia 1

Lapio 2

Lauro 1

Lioni 3

Luogosano 1

Manocalzati 3

Mercogliano 7

Mirabella Eclano 1

Montecalvo Irpino 2

Montefalcione 7

Montefredane 4

Montella 8

Montemiletto 5

Monteverde 1

Montoro 12

Morra de Sanctis 1

Moschiano 1

Nusco 6

Ospedaletto d’A. 1

Pago del Vallo di L. 1

Parolise 1

Paternopoli 1

Pietradefusi 1

Pietrastornina 1

Pratola Serra 2

Quadrelle 1

Roccabascerana 2

San Mango sul C. 2

San Martino V. C. 1

San Michele di S. 2

Santa Lucia di S. 1

Santa Paolina 2

Sant’Angelo dei L. 3

Santo Stefano del Sole 1

Savignano I. 1

Scampitella 1

Serino 4

Sirignano 7

Solofra 4

Sperone 2

Sturno 3

Taurasi 2

Torella dei L. 3

Torrioni 1

Tufo 2

Vallata 1

Vallesaccarda 3

Venticano 1

Villamaina 1

Villanova del B. 1